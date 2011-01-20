Аромат кофе помогает бороться со стрессом

Всего лишь один вдох запаха кофе помогает мозгу справиться с последствиями стресса, вызванным нехваткой сна. Группа ученых провела исследование на лабораторных крысах и выяснила, что запах жареных кофейных зерен приводит к изменениям в работе ряда генов и производстве белков в мозге, которые помогают снизить последствия стресса из-за лишения сна.

В ходе эксперимента ученые выделили четыре группы крыс. Первая — контрольная, вторая — группа полностью лишенная возможности сна, третья — вдыхала запах кофе, но время сна было ограничено, а крысы четвертой группы вдыхали запах кофе и были лишены сна.

Исследователи установили, что у крыс, вдыхавших запах кофе, иначе «работают» 17 генов. При этом у крыс, лишенных сна, и у крыс с «бессонницей» и с запахом кофе различалась активность 13 из них. В частности, запах кофе способствовал выделению белков, обладающих антиоксидантными свойствами — защищающими нервные клетки от повреждений, связанных со стрессом.

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