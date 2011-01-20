Более 60 % врачей обманывают пациентов

Большинство врачей не предоставляют больным полной информации о методах лечения и применяемых препаратов.

В опросе приняли участие 679 американских врачей-терапевтов и ревматологов. Из них 62% признались, что регулярно дают больным плацебо - фармакологически нейтральное вещество, лечебный эффект которого обусловлен верой пациента в целебные свойства препарата.

Опрос показал, что большинство медиков используют в качестве плацебо настоящие фармакологические препараты: 41% прописывают болеутоляющие, 38% - витамины, 13% - антибиотики, 13% - седативные препараты, 3% назначают инъекции физраствора, а 2% - таблетки лактозы.

Похожие результаты были получены в ходе аналогичных исследований, проводившихся ранее в других странах, в частности, Великобритании, Дании и Швеции.

Сами же пациенты говорят, что предпочли бы знать всю правду о том, какой препарат и для чего назначает им врач. Они также признаются, что вряд ли смогут сохранить доверие к доктору, если узнают, что вместо настоящего лекарства он прописывал им плацебо.

vrach.tv