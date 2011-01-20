Еще одно полезное свойство зеленого чая

Ученые продолжают выискивать полезные свойства и без того уже «раскрученного» на полезность зеленого чая. Так, японские исследователи из University of Shizuoka доказали: зеленый чай — отличная профилактика простудных заболеваний.

Интересно, что и пить то его не обязательно – достаточно попросту прибегать к трехразовому полосканию горла зеленым чаем.

Кроме того, ученые из университета Ньюкасла недавно также доказали, что зеленый чай — в некотором роде щит для центральной нервной системы, что защищает от разных форм слабоумия, в частности и от Альцгеймера.

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