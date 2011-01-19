Школьник решил прожить с минимальной продкорзиной

В Екатеринбурге 17-летний школьник Виталий НИКИШИН 1 января приступил к эксперименту, в рамках которого он планирует выяснить, насколько реально прожить в течение месяца на содержимом минимальной потребительской корзины, утвержденной в Свердловской области.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ пресс-секретарь московского отделения партии «Справедливая Россия» Александр КАЛУГИН, в конце 2010 года региональное правительство подсчитало, что в Свердловской области стоимость минимального набора продуктов составляет 2632 рубля (около 88 долл.) – именно эту сумму выделил себе на месяц подросток. К эксперименту В.НИКИШИН приступил с 1 января. Он закупил продукты по государственному списку: 1,6 кг фарша, 2 кг курицы, полкило рыбы, 600 г мяса для бульона. А также гарнир - 2,5 кг картошки, по килограмму гречки и риса и пр., немного фруктов, шоколадку, кофе, чай. Покупки обошлись в 2250 рублей (около 75 долл.), остаток - 381 рубль (около 13 долл.) был оставлен на хлеб и молоко.

«Я думаю, ни для кого не секрет, что такая мизерная сумма, если и позволит питаться в течение месяца «взрослому работающему мужчине», то это будет не жизнь, а выживание на короткой дистанции. Все это понимают, но необходим был толчок для общественного резонанса. Целью проекта также является поддержка всех людей, которым приходится жить на такую малую сумму, обращение внимания государства на актуальность данной проблемы», - сообщил В.НИКИШИН.

Российская партия «Справедливая Россия» отправила молодому человеку посылку с 10 кг продуктов. Комментируя эксперимент молодого человека, секретарь бюро совета московского отделения «Справедливой России» Александр АГЕЕВ сказал, что «такие минимумы, а минимальный набор продуктов питания входит в минимальный прожиточный минимум, нужны чиновникам для того, чтобы не портить статистику числа бедных».

«Стандарты, на которые даже в рамках эксперимента нельзя прожить без ущерба для здоровья, дают возможность искусственно занижать показатели бедности. Мы поддерживаем Виталия за его поступок, который, без сомнения, привлек внимание общественности к проблеме бедности и нищеты», - сказал А.АГЕЕВ.

Справка УНИАН. По официальным данным, стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в 2010 году увеличилась на 22,7% - до 2 тыс. 626 руб. (87 долл.)

Минимальный набор продуктов питания в Москве за 2010 год увеличился на 22,8% - до 2993 руб. (около 100 долл.).

Стоимость минимальной продуктовой корзины в самом «дорогом» регионе России - Чукотском автономном округе - на конец декабря составила 6246 руб. (208 долл.). Минимальная стоимость корзины в Саратовской области - 2136 руб. (71 долл.).

Согласно Закону Украины «О прожиточном минимуме», потребительская корзина должна определяться не реже одного раза в пять лет. Прожиточный минимум украинца с 1 октября 2010 составляет 861 грн. (около 108 долл.), минимальная зарплата в Украине – 907 грн. (около 115 долл.) По оценкам экспертов, реальная стоимость потребительской корзины среднего украинца 2009 году составила не менее 1600 грн. (около 203 долл.) в месяц на одного трудоспособного человека.

В октябре 2010 года пятеро украинских граждан приняли участие в социальном эксперименте, согласившихся прожить месяц на официальный прожиточный минимум. О результатах эксперимента читайте в материале УНИАН - http://www.unian.net/ukr/news/news-403318.html