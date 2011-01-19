Европарламент хочет усилить борьбу с болезнью Альцгеймера

ЕС должен усилить сотрудничество для улучшения предупреждения, диагностики, лечения и ухода за больными болезнью Альцгеймера.

Об этом идет речь в докладе Марисы МАТИАС (группа объединенных левых, Португалия), принятом сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

«За» проголосовали 646 депутатов, против – 6, воздержались – 6.

«Число заболеваний болезнью Альцгеймера удваивается каждые 20 лет, но европейского ответа на это, чаще всего нет, либо этот ответ очень слаб», - считает докладчица М.МАТИАС.

В принятом сегодня документе отмечается, что, по оценкам, 10 млн. европейцев страдают на сегодня страдают слабоумием, при этом, в большинстве случаев причиной является болезнь Альцгеймера.

В связи с этим депутаты Европарламента высказались за включение этой болезни в список приоритетов ЕС в области злравоохранения, а также призвали к разработке странами-членами национальных планов и стратегий по борьбе с болезнью Альцгеймера.

В докладе также одобряется тот факт, что ЕС уже потратил 159 млн. евро на исследования в области борьбы с нейродегенеративными болезнями, однако отметили, что при подготовке финансирования на следующий период необходимо учесть, что до последнего момента такое финансирование носило фрагментированный характер.