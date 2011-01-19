Выяснили, как сидячая работа убивает сердце

16:41, 19 января 2011
Зарубежные новости
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Cидячая работа почти всегда увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний. Это доказали учёные Квинслендского университета (Австралия), проведя исследование с участием 4 800 добровольцев из США. Участников эксперимента снабдили акселерометрами, что позволило установить, как долго они сидят и много ли ходят в течение рабочего дня.

Затем учёные обследовали испытуемых и пришли к выводу, что приверженцы сидячего образа жизни имеют более широкие талии, повышенный уровень холестерина и инсулина, а также чаще страдают воспалительными процессами в сравнении с теми, кто проводит cидя несравнимо меньше времени. Все эти неизбежные трудовые издержки могут провоцировать проблемы с сердцем.

Кроме того, обнаружилось: те, кто редко поднимается со стула, чтобы сделать небольшой перерыв и походить, больше прочих рискуют стать жертвой сердечных недугов.

Вывод на поверхности: длительное сидение чревато большой опасностью для здоровья. Более того, по словам медиков, пресловутый сидячий образ жизни может быть независимым фактором риска развития болезней сердца.

science.compulenta.ru

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