Выяснили, как сидячая работа убивает сердце

Cидячая работа почти всегда увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний. Это доказали учёные Квинслендского университета (Австралия), проведя исследование с участием 4 800 добровольцев из США. Участников эксперимента снабдили акселерометрами, что позволило установить, как долго они сидят и много ли ходят в течение рабочего дня.

Затем учёные обследовали испытуемых и пришли к выводу, что приверженцы сидячего образа жизни имеют более широкие талии, повышенный уровень холестерина и инсулина, а также чаще страдают воспалительными процессами в сравнении с теми, кто проводит cидя несравнимо меньше времени. Все эти неизбежные трудовые издержки могут провоцировать проблемы с сердцем.

Кроме того, обнаружилось: те, кто редко поднимается со стула, чтобы сделать небольшой перерыв и походить, больше прочих рискуют стать жертвой сердечных недугов.

Вывод на поверхности: длительное сидение чревато большой опасностью для здоровья. Более того, по словам медиков, пресловутый сидячий образ жизни может быть независимым фактором риска развития болезней сердца.

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