Еврокомиссия определила политику в области спорта

Европейская комиссия одобрила коммюнике для Совета ЕС и Европарламента «Развитие европейского измерения в спорте».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно коммюнике, европейская политика в сфере спорта будет касаться преимущественно вопросов, которые правительства стран-членов не могут решить на национальном уровне.

«Спорт является важным для европейской экономики и ключевым компонентом ее социальной модели. Меры, которые мы приняли сегодня, подчеркивают вклад спорта в наше общество и помогут улучшить развитие спорта», - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам образования, культуры, мультилингвизма и молодежи Андрулла ВАССИЛИУ.

Предложения Еврокомиссии охватывают три основных области: общественную роль спорта, его экономическую и организационную составляющие.

В области общественной роли спорта Еврокомиссия предлагает рассмотреть возможность присоединения ЕС к антидопинговой конвенции Совета Европы, создание рекомендаций относительно сочетания спортивных тренировок и общего образования, разработка правил обеспечения безопасности для международных спортивных событий, развитие стандартов доступности спортивных организаций в рамках Европейской стратегии для людей с ограниченной мобильностью.

В области экономики Еврокомиссия призывает к созданию спортивными организациями механизмов коллективной продажи медиа-прав для обеспечения адекватного распределения доходов, обмену лучшим опытом в отношении прозрачности и стабильности финансирования спорта, мониторингу применения государственной помощи в области спорта.

В организационной области коммюнике предлагает провести исследование правил трансфера и разработку рекомендаций в этой области, разработать рекомендации о совмещении европейских правил о свободном передвижении с организацией соревнований в индивидуальных видах спорта на национальной основе, поддерживать социальных партнеров и спортивные организации для создания социального диалога о спорте и отдыхе на европейском уровне.

Коммюнике будет передано в Совет ЕС и Европарламент на рассмотрение.

Этим коммюнике впервые предполагается вывести политику в области спорта на европейский уровень, что предусмотрено статьей 165 Лиссабонского соглашения ЕС.