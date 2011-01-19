Кому нельзя кушать мандарины

Мандарины - суперполезный фрукт, что содержит витамин D, защищающий от рахита, и К, поддерживающий эластичность кровеносных сосудов. В мандаринах присутствует синефрин - растительный "сжигатель жира" и растворитель слизи. При бронхите и астме утром рекомендуется выпивать стакан мандаринового сока - это помогает очистить легкие и бронхи от накопившейся слизи. Высокое содержание аминокислот делает мандарины эффективным средством от отеков.

Однако из-за большого количества фруктовых кислот, раздражающих слизистую оболочку желудка, кишечни ка и почки, мандарины не рекомендуются при гепатите, холецистите, энтеритах, гастритах с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки