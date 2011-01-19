Занятия спортом улучшают работу мозга

Американские ученые провели исследование и выяснили, что люди занимающиеся спортом лучше запоминают информацию, быстрее изучают новый материал, легче концентрируются на важном. Они не склонны к депрессиям, и кризис среднего возраста, как правило, обходит их стороной. Кроме того, процесс выздоровления у них проходит гораздо быстрее.

Исследователи утверждают, что когда энергия оказывается на исходе, организм начинает сохранять и защищать наиболее важный орган, который тоже требует энергию, т.е. мозг. Физические нагрузки помимо защиты мозга еще и улучшают его работу.

Если увеличить нагрузку, то мозг начнет вырабатывать вещества, которые называются факторами роста. Эти вещества стимулируют работу клеток. Рождаются новые клетки, а старые лучше развиваются и формируют более прочные связи друг с другом. Становится возможен более быстрый доступ к глюкозе и другим питательным веществам благодаря улучшенной работе кровеносных сосудов. Все это благоприятно сказывается на нашей способности думать, учить и запоминать.

gazeta.ua