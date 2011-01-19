Друзья имеют генетическое сходство

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что люди, находящиеся в дружеских отношениях, имеют генетические сходства, что может быть оправдано с точки зрения эволюции и выживаемости.

В ходе исследования ученые проанализировала вариации в шести генах примерно пяти тысяч добровольцев, принявших участие в двух независимых генетических исследованиях. После статистического учета возможной генетической схожести участников за счет их пола, расы, возраста и вероятного родства, авторы исследования сумели показать, что люди, состоящие в дружеских отношениях, склонны иметь одни и те же вариации в гене DRD2. Кроме того, у друзей наблюдается, как правило, большее генетическое разнообразие гена CYP2A6.

Оба гена, по словам ученых, связаны с социальным поведением человека, вариации DRD2 отражают склонность их обладателя к алкоголизму. Ген CYP2A6 связан с так называемой социальной открытостью его обладателя.

По словам ученого, сближение людей, имеющих одинаковые вариации DRD2, может быть обоснованно с эволюционной точки зрения и с точки зрения выживания.

"Например, если люди, имеющие повышенный иммунитет к какому-либо инфекционному заболеванию, объединение их в группу повышает их коллективный иммунитет, так как бактерии не могут найти среди них ни одного восприимчивого организма", - прокомментировал исследование Николас Кристакис, соавтор публикации.

При этом дружба людей с повышенной вариабельностью гена CYP2A6, по мнению авторов статьи, укладывается в представления о том, что противоположности притягиваются.

В то же самое время множество специалистов в области генетики неудовлетворенны предоставленными учеными доказательствами обнаруженной взаимосвязи между генами людей и их социальным окружением. Основная критика состоит в том, что учеными был изучен слишком маленький набор генов для того, чтобы проводить параллели и искать социальные взаимосвязи на его основе. Многие эксперты полагают, что для подобного уровня анализа необходимо иметь данные о вариациях в генах всего человеческого генома, а не шести избранных генах.

"Это исследование очень похоже на то, как если бы его авторы купили 6 лотерейных билетов и дважды выиграли Джек-пот - так просто не бывает", - прокомментировал работу независимый эксперт Дэвид Альтшулер из Броудовского института в Кембридже, США.

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