Число жертв наводнений в Бразилии выросло до 711

Количество жертв наводнений и оползней в бразильском штате Рио-де-Жанейро увеличилось до 711 человек, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на бразильское издание Globo.

Ранее сообщалось о 680 погибших. Мощные грязевые потоки сошли сразу на несколько городов в горной части штата Рио-де-Жанейро после сильнейшего ливня в ночь на 12 января.

За сутки в регионе выпало около 800 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме. Сильнее всего от оползней пострадали города Нова-Фрибургу, где погибли 335 человек, Терезополис - 285 погибших, Петрополис и Сумидоуру - 62 и 22 жертвы соответственно. Все эти города расположены в горах на расстоянии около 100 километров к северу от Рио.

Этот природный катаклизм уже стал крупнейшим стихийным бедствием в истории Бразилии, опередив по числу жертв наводнение 1967 года в городе Карагуататуба на побережье штата Сан-Паулу. Тогда погибли 436 человек. В минувший понедельник в штате Рио-де-Жанейро был объявлен недельный траур по жертвам трагедии. На ликвидацию последствий наводнений и оползней власти Бразилии выделили около 780 миллионов реалов (461,5 миллиона долларов), соответствующий указ подписала президент Бразилии Дилма РУССЕФФ.