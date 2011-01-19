Неудобная правда о нашей эволюции

Почему у красивых людей чаще рождаются дочери, чем сыновья? Потому что для женщины красота важнее, чем для мужчины, отвечает эволюционный психолог Сатоши Канацава из Лондонской школы экономики, автор книги "Десять политически некорректных истин о человеческой природе" (Ten Politically Incorrect Truths about Human Nature). Ученый признает, что некоторые из его идей кажутся аморальными, но уверяет, что они подкреплены научными данными. Журналист Джереми Лоренс излагает теории Канацавы на страницах The Independent.

1) "Гипотеза Триверса-Уильярда" гласит: если родители могут передать детям черты, более благоприятные для особей определенного пола, детей этого пола родится больше. Канацава предположил, что у красивых людей больше дочерей, так как с точки зрения эволюции главное преимущество женщины над ее соперницами - красота, и нашел статистику, которая это подтверждает.

2) Либералы умнее консерваторов. Канацава отыскал данные, что средний IQ молодых людей, которые именовали себя "крайне либеральными", составлял 106 баллов, а тех, кто назвал себя "крайне консервативными" - 95. "Эволюция побуждает людей к консерватизму, к тому, чтобы они заботились преимущественно о своих родных и друзьях. Либерализм и забота о неопределенном множестве незнакомых людей, не состоящих с тобой в генетическом родстве, - нечто новаторское с эволюционной точки зрения. Поэтому умные дети чаще становятся либералами, когда подрастают", - излагает автор выводы Канацавы.

3) Теракты смертников не всегда продиктованы религиозными мотивами. Но коль скоро религия фигурирует в этой ситуации, это всегда ислам, утверждает Канацава. По мнению ученого, объяснение в том, что ислам разрешает полигамию и, следовательно, женщин хватает не на всех мужчин. "Для многих молодых террористов-смертников мусульманского вероисповедания движущая сила - сочетание полигамии с обещанием большого гарема из девственниц на небесах", - пишет Канацава.

Любовь мужчин к блондинкам Канацава объясняет тем, что светлые волосы - признак молодости (с возрастом они темнеют). Полигамию он считает неотъемлемой особенностью человеческой природы: "Если имущественный разрыв велик, женщине лучше делить с кем-то богача, чем вести моногамный образ жизни с бедняком". Супруги, у которых есть сыновья, а не дочери, реже разводятся, так как сыновьям отец нужнее: он гарантирует, что отпрыск унаследует богатство и социальный статус, полагает Канацава. "Кризис середины жизни" у мужчин Канацава объясняет не старением мужчин, а тем, что их жены выходят из репродуктивного возраста. Сексуальные интрижки политиков-мужчин ученый считает нормой: к политической власти мужчины для того и стремятся, чтобы привлечь побольше женщин. Сексуальные домогательства, которым мужчины подвергают женщин на работе, - не дискриминация женщин, а лишь частное проявление поведения мужчин с потенциальными конкурентами, считает Канацава.

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