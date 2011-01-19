Почему современная жизнь вызывает рак - научное исследование

Рак - преимущественно современная болезнь, обусловленная нашим рационом питания, образом жизни и экологической обстановкой, утверждает в статье, опубликованной в The Daily Mail профессор Розали Дэвид. По статистике, каждый третий рано или поздно заболевает раком, в Великобритании онкологические заболевания становятся причиной четверти смертей, пишет она.

Между тем Дэвид утверждает, что она и ее соавтор профессор Михаэль Циммерман за 30 лет изучения останков людей древности выявили лишь считанные случаи рака. Из сотен мумий - лишь у трех: одной мумии из Чили, другой - из Италии XIV века и третьей - древнеегипетской. Из тысяч костей - лишь в одной: это кость черепа из Штеттина, Германия, возрастом 34 тыс. лет. В древнеегипетских документах нет четких упоминаний о раке, хотя египтяне обладали сравнительно глубокими медицинскими познаниями.

Следовательно, рак имеет антропогенное происхождение, и его растущее распространение - плод индустриального современного общества, в условиях которого люди испытывают сильный стресс, заключает Дэвид.

Оппоненты возражают, что рак - преимущественно болезнь стариков, и в древности, когда продолжительность жизни была намного меньше, большинство до него просто не доживало. Однако Дэвид подчеркивает, что не выявила признаков рака в останках тех, кто до старости все-таки дожил, хотя остеопороз и атеросклероз налицо. Оспариваются также методы анализа мумий, применяемые Дэвид и Циммерманом. Однако Циммерман путем специальных экспериментов обнаружил, что при мумификации злокачественные опухоли сохраняются прекрасно.

Дэвид отмечает: сегодня мы едим значительное количество готовых продуктов, часто с высоким содержанием канцерогенных веществ, а также пересоленные полуфабрикаты, жирное и сладкое. Для сравнения: большинство древних египтян питались свежей рыбой, фруктами и овощами, мясо ели только по большим праздникам.

В древности люди не вели сидячий образ жизни, большая часть населения занималась физическим трудом. Египет был преимущественно аграрной страной, так что население не страдало от бед современного города - плохой экологии, перенаселенности и стресса. "Также следует отметить, что в Древнем Египте, как и в Древнем Риме и Древней Греции, гигиена была на очень высоком уровне: имелось хорошее водоснабжение, канализация и бани", - пишет автор.

Наш образ жизни - более нервный и при этом сидячий. Мы страдаем ожирением и мучаемся от стресса - факторов, которые, по мнению многих ученых, вызывают рак. Дэвид призывает читателей изменить образ жизни.

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