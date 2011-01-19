Лучшие часы зачатия ребенка в январе

Если вы планируете зачатие ребенка в 2011 году, правильно делать это с учетом лунных ритмов. Более того, выделение дат и часов ведется даже в зависимости от того, зачатие ребенка какого пола вы планируете: зачатие мальчика или зачатие девочки.

Специалисты советуют: зачинать детей лучше сейчас, зимой. Дело в том, что ученые уже давно убедились: дети, родившиеся осенью, более активны физически, нежели их сверстники, появившиеся на свет в весенние месяцы.

Изучая образ жизни 14 тысяч детей и подростков, британские ученые обнаружили, что те из них, кто родился осенью, по приблизительным подсчетам на 9% более активны физически, чем появившиеся на свет весной. Однако ученые пока не могут объяснить феномен столь существенного отличия в физической активности людей, родившихся в осенние и весенние месяцы.

Астрологический календарь зачатия ребенка на январь

Зачать девочку

С 22 января (01:11) до 23 января (01:29)

С 26 января (04:17) до 27 января (06:16)

С 30 января (16:05) до 31 января (20:29)

Зачать мальчика

С 20 января (00:17) до 21 января (00:51)

С 24 января (02:00) до 25 января (02:52)

С 28 января (08:56) до 29 января (11:12)

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