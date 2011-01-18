Тучность сказывается на работе мозга

Увеличение объема талии может сказаться на мозге, пишет New Scientist, ссылаясь на научные исследования.

Тучность связывают с повышенной опасностью диабета второго типа, который, как известно, ассоциируется со снижением познавательных способностей. "Поэтому Антонио Конвит с кафедры медицины Нью-Йоркского университета решил выяснить, какое влияние оказывает тучность на физическую структуру мозга", - говорится в статье. С помощью магнитно-резонансной томографии он сравнил мозг 44 тучных пациентов с мозгом 19 стройных людей того же возраста.

Он выяснил, что у тучных пациентов больше жидкости в миндалевидной железе - части мозга, отвечающей за пищевое поведение. Он также обнаружил, что у них меньше глазнично-лобная кора, отвечающая за контроль импульсов, а также участвующая в пищевом поведении, что может означать, что у них меньше нейронов или эти нейроны меньше.

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