Женщина умерла накануне родов из-за свиного гриппа

Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту смерти жительницы Челябинска, заболевшей свиным гриппом накануне родов. 28-летняя Кристина Планкова была доставлена в больницу 10 января, а 17-го числа скончалась в реанимации.

По результатам анализов установлено, что девушка была заражена вирусом свиного гриппа, сообщили следственном управлении СК РФ по Челябинской области.

Два дня назад сообщалось, что в Томске и Томской области зарегистрирован эпидемический подъем заболеваемости гриппом. В Томск уже прибыл руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Грипп A/H1N1 иногда называют свиным гриппом. Пандемия свиного гриппа началась в апреле 2009 года и была официально объявлена закончившейся в августе 2010-го. В ходе первой в XXI веке пандемии от болезни во всем мире погибли более 18 тыс. человек. В России эпидемия началась осенью 2009 года и завершилась в декабре того же года.

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