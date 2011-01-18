Кому запрещено купание в проруби

На праздник Богоявления, которое известно в народе как Крещение, центральное место занимают обряды, связанные с водой, и один из них - купание в проруби. Ввиду того, что купание в ледяной воде может быть опасным и иметь негативные последствия для человека, Киевский городской Центр здоровья, Главное управление здравоохранения КГГА призывает взвешенно подходить к этому обряду.

«Купание в проруби зимой, без предварительной подготовки, может быть опасным для стариков, детей, лиц, страдающих острыми и хроническими заболеваниями», - подчеркивает главный врач Киевского городского Центра здоровья Отто Стойко. Зимнее плавание - высшая форма закаливания холодом. Оно вызывает максимальное напряжение всех физиологических механизмов терморегуляции и влияет на организм человека, вызывая значительные изменения в деятельности практически всех систем и органов.

Отто Стойко отмечает: «Непосредственно после заплывов в полынье отмечается, в частности, увеличение в крови количества лейкоцитов и лимфоцитов. И это явление, которое немного напоминает стресс, сохраняется в течение 4 часов. Безусловно, при атеросклерозе, гипертонии, ревматизме, активных формах туберкулеза легких, других острых и хронических заболеваниях, отклонения такого рода не только нежелательны, но и недопустимы».

Но, если человек здоров и подготовлен к зимнему купанию, то все равно должен строго придерживаться правильного дозирования холодовой нагрузки, а также гигиенических правил, в первую очередь принципов постепенности и последовательности.

Поэтому если вы решили начать закаляться купанием в проруби, сначала посоветуйтесь с врачом и не забывайте о следующих правилах: