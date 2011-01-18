Почему таблетки нельзя разламывать

К неправильной дозировке может привести привычка разламывать таблетки. Исследователи из Гентского университета в Бельгии уверены: о разделяющей многие таблетки линии надлома лучше вообще забыть

Ученые попросили пять добровольцев разломить восемь таблеток разного размера и формы, используя три метода. Так, они воспользовались особым устройством для разламывания, ножницами и кухонным ножом. Данный эксперимент показал, что 31% разделенных таблеток, отличались от дозировки, которая должна была бы получиться.

Наиболее адекватный результат давало разделение таблетки с помощью специального устройства. Однако в 13% случаев ошибка все равно фиксировалась. Препараты, участвовавшие в эксперименте, прописывались от целого ряда заболеваний, включая болезнь Паркинсона, сердечную недостаточность, тромбоз и артрит.

Комментирует руководитель изыскания, доктор Шарлот Веррью: "Таблетки делят по многим причинам: чтобы сделать дозировку более "гибкой", облегчить проглатывание препарата и сэкономить деньги, если врач выписывает дозу, меньше той, что содержится в таблетке. Между тем, вследствие разламывания таблетки значительное количество активного вещества может быть утеряно. Производителям следует выпускать на рынок большее разнообразие лекарственных форм и дозировок, дабы необходимость разламывать таблетки вообще отпала".

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