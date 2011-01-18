Как стервозность и озлобленность убивают женщин
11:45, 18 января 2011Зарубежные новости
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Ученые провели исследование
Восемь лет ученые изучали, как характер женщины действует на состояние ее здоровья. Оказалось, что стервозность и озлобленность чреваты серьезными последствиями.
Исследование с участием 100 000 женщин показало, что стервы живут гораздо меньше, чем женщины с мягким и уступчивым характером, сообщает The Telegraph.
Так, в организме женщин, которые часто раздражается и находятся в гневе, повышен уровень гормонов стресса (адреналин, норадреналин, дофамин, кортизол). За счет этого ухудшается работа сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, стервозность подрывает иммунную систему и способствует развитию головных болей.
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