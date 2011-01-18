Как стервозность и озлобленность убивают женщин

Восемь лет ученые изучали, как характер женщины действует на состояние ее здоровья. Оказалось, что стервозность и озлобленность чреваты серьезными последствиями.

Исследование с участием 100 000 женщин показало, что стервы живут гораздо меньше, чем женщины с мягким и уступчивым характером, сообщает The Telegraph.

Так, в организме женщин, которые часто раздражается и находятся в гневе, повышен уровень гормонов стресса (адреналин, норадреналин, дофамин, кортизол). За счет этого ухудшается работа сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, стервозность подрывает иммунную систему и способствует развитию головных болей.

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