Число жертв наводнений в Бразилии превысило 660

Число погибших в результате наводнений в Бразилии достигло 665 человек, сообщает The Wall Street Journal от 17 января.

В пострадавших от наводнений районах продолжаются разборы завалов и поиски погибших. Число оставшихся без крова людей оценивается в 14 тысяч человек. Количество пропавших без вести еще точно не установлено властями, передает Лента.ру.

Наводнение стало крупнейшей природной катастрофой для Бразилии. По оценкам местных властей, восстановление поселений в горных районах к северу от Рио-де Жанейро и наиболее пострадавшего от стихии города Нова-Фрибургу обойдется государству в 1,2 миллиарда долларов.

Причиной наводнений в Бразилии в начале января 2011 года стали сильные проливные дожди, которые принесло в страну то же атмосферное явление, Ла-Нинья, что стало причиной наводнений на Филиппинах, в Австралии и Шри-Ланке.