Какие болезни лечат зимние фрукты

К зимним холодам созревают настоящие витаминные бомбы, которые при правильном употреблении помогают организму пережить зиму без потерь, - рассказывает Игорь Сокольский, кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии.

Хурма - единственный фрукт, вкус которого улучшает мороз

Достоинства

* Главная ценность хурмы - высокое содержание йода. Это показано для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы.

* Цвет плодов указывает на высокое содержание бета-каротина - вещества, которое борется со свободными радикалами и препятствует старению.

* В хурме присутствуют калий, поддерживающий работу сердечной мышцы, железо, незаменимое для профилактики анемии, витамины С и R дающие тонус сосудам, и магний, уменьшающий вероятность появления камней в почках.

* Хурма богата пектином, который стимулирует пищеварение, абсорбирует желчные кислоты и холестерин. Она показана при расстройстве пищеварения.

* Сок обладает бактерицидными свойствами и показан при отравлениях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Недостатки

* Хурма быстро гниет. Темные пятнышки на фрукте - признак порчи.

* Из-за большого количества сахаров хурму не следует есть тем, кто страдает сахарным диабетом и ожирением.

* Употребление плодов хурмы в большом количестве может привести к непроходимости кишечника.

Мандарин - самый новогодний фрукт

Достоинства

* Высокое содержание витамина С, который сохраняется практически без потерь даже при длительном хранении.

* Витамины: D, защищающий от рахита, и К, поддерживающий эластичность кровеносных сосудов.

* В мандаринах присутствует синефрин - растительный "сжигатель жира" и растворитель слизи. При бронхите и астме утром рекомендуется выпивать стакан мандаринового сока - это помогает очистить легкие и бронхи от накопившейся слизи.

* Высокое содержание аминокислот делает мандарины эффективным средством от отеков.

Недостатки

Из-за большого количества фруктовых кислот, раздражающих слизистую оболочку желудка, кишечни ка и почки, мандарины не рекомендуются при гепатите, холецистите, энтеритах, гастритах с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Клюква - один из самых эффективных природных антибиотиков

Достоинства

* Одна из немногих ягод, в которой присутствуют Р-активные вещества, которые укрепляют стенки сосудов и обладают противовоспалительным, ранозаживляющим и антирадиационным действием, а также полезны при атеросклерозе, гипертонии, ангине и ревматизме.

* В состав клюквы входят органические кислоты (лимонная, бензойная и др.), сахар и минеральные вещества (калий, фосфор, натрий, железо, марганец, алюминий, цинк). В ягодах клюквы содержатся витамины группы В (В1, В2, В5, В6), витамины Е, РР, К1.

* Клюква исключительно эффективна при инфекциях мочеполовой системы и болезнях почек. Горячий клюквенный кисель - признанное жаропонижающее средство.

* Клюквенный сок с медом - прекрасное полоскание при воспалительных заболеваниях горла.

* Уникальное свойство - клюква усиливает действие принимаемых лекарств (в частности, антибиотиков).

Недостатки

Клюква противопоказана при острых заболеваниях печени, желудка, кишечника, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при приёме сульфамидных препаратов.

Гранат - "алый лекарь" - один из самых полезных фруктов на земле

Достоинства

* Витамины группы В, РР, С, провитамин А (каротин), содержащиеся в плодах, участвуют в процессах обмена и синтеза белков, нормализуют обмен жиров и углеводов. Фолацин (аналог фолиевой кислоты) способствует кроветворению, пектиновые вещества - танины -полезны при различных воспалительных заболеваниях органов пищеварения.

* Употребление граната снимает жар, нормализует артериальное давление, уменьшает кашель. Известен гранат и своим обезболивающим действием.

* Главное полезное свойство граната - его способность повышать гемоглобин в крови, иммунитет к различным болезням и аппетит.

* Гранатовый сок является сильнейшим антиоксидантом. Он оказывает мочегонное, желчегонное, противовоспалительное, антисептическое и обезболивающее действие, улучшает пищеварение и оказывает закрепляющее действие при расстройствах кишечника.

Недостатки

* Сок граната противопоказан при гастрите и язвенной болезни желудка.

* Вызывает запоры, поэтому его лучше разбавлять морковным, свекольным соком или кипяченой водой в соотношении 1:3.

* С осторожностью следует употреблять гранат и людям с чувствительными зубами - сок граната разъедает истонченную эмаль.

* Употребление большого количества отваров и настоев из плодов и коры граната может привести к головокружению, общей слабости, тошноте и рвоте, судорогам и нарушению зрения.

ru.delfi.lt