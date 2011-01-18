Начинаем борьбу со старением кожи

Косметологи утверждают, что после двадцати пяти лет кожа женщины требует иного ухода, так как с этого периода кожа начинает, увы, стареть. О том, как отсрочить это неприятное явление, и поговорим в этой статье.

Конечно, в двадцать пять лет признаки старения кожи еще не так заметны, но процесс уже запущен, и в наших силах повлиять на него. Не стоит пускать все на самотек, надеясь на современные методики омоложения, такие как пластические операции и уколы красоты. Дело в том, что они не всегда являются полностью безопасными и несут определенный риск для женщины.

Очень важно избавлять кожу от ороговевших частичек, которые мешают ей «дышать». В качестве таких «очищающих» процедур отлично подойдут разнообразные пилинги. Вы можете использовать молотый кофе, но применять его следует с максимальной осторожностью, так как частички кофе грубые и при интенсивных массажный движениях способны повредить кожу. Можно также применять и перемолотую овсянку, морскую соль.

Помочь коже избавиться от омертвевших частичек кожи можно и при помощи фруктовых пилингов. Сделать такого рода пилинг можно не только в салоне красоты, но и у себя дома, проведя его самостоятельно. Для фруктового пилинга вам понадобится обычный грейпфрут. Разрежьте его пополам, немного отожмите сок из одной половинки и начните круговыми движениями водить мякотью по коже. Кстати, такой фруктовый пилинг отлично подойдет и для кожи тела. После процедуры кожа преображается буквально на глазах. Плюсом такого фруктового пилинга является еще и то, что он не потребует от вас больших денежных вложений, тем более, что купить грейпфрут раз в неделю или две может позволить себе любая женщина.

Немаловажную роль в борьбе со старостью кожи играет и ее защита от солнечных лучей, особенно зимой. Именно сейчас агрессивное воздействие солнечных лучей возрастает в несколько раз, поскольку они попадают на кожу не только непосредственно от солнца, но также отражаются еще и от снега. Поэтому перед каждым выходом на улицу даже зимой, не поленитесь и нанесите на кожу защитный крем.

Оказывают влияние на кожу и наши вредные привычки, в частности курение. Мало того, что кожа начинает постепенно стареть, так ее состояние ухудшается еще и воздействием на нее никотином. Поэтому если для вас важнее ваша красота и молодость, то приложите все усилия на борьбу с этой опасной привычкой.

Не забывайте и о том, что правильное питание и регулярные физические нагрузки также являются нашими помощниками в борьбе со старением кожи. Нежирные белковые продукты, овощи, фрукты, цельные злаки и достаточное количество жидкости будут поддерживать молодость кожи.

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