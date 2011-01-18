Волшебная сила воды

Без воды невозможно представить свой ежедневный туалет. Ведь именно благодаря воде мы смываем с тела пот, грязь, а принятие ванны или душа способно настроить нас на активную работу или же успокоить.

После тяжелого дня помогает восстановить силы ванна. Причем врачи советуют для этого принимать теплые или горячие ванны. Вода в горячей ванне не должна превышать температуру в сорок три градуса, да и продолжительность процедуры составляет всего лишь пять минут. Вообще с принятием горячих ванн следует проявлять осторожность. Дело в том, что слишком горячая вода способна навредить людям, имеющим проблемы с сердцем. В любом случае следите за своим самочувствием, и если вы ощущаете недомогание, то лучше от горячей ванны отказаться.

Другое дело теплые ванны — температура воды не превышает тридцать девять градусов. Такая ванна переносится гораздо легче, да и не несет угрозы для здоровья. Принимать теплые ванны можно не дольше пятнадцати минут. Помните о том, что перед самой ванной лучше не есть. В идеале после приема пищи должно пройти, по крайней мере, три часа и только тогда можно приступать к водным процедурам.

Ванны могут быть также лечебными или же гигиеническими. В последнем случае косметологи рекомендуют перед тем, как приступить к умыванию, немного понежиться в воде, дав коже хорошенько распариться. Только потом можно очищать тело при помощи мочалки из натуральных материалов.

При помощи ванны можно даже придать коже легкий оттенок загара. Для такой ванны вам потребуется две ложки тимьяна и листьев черной смородины, ложка душицы, три ложки ромашки и пять ложек череды и крапивы. Все ингредиенты необходимо залить двумя литрами кипятка и оставить на полчаса. После настой процеживают и добавляют его в ванну.

А вот рецепт ванны, который поможет избавиться от такой неприятной проблемы, как появившиеся на теле сосудистые сеточки. Необходимо заметить, что лечение должно продолжаться не менее трех месяцев, на протяжении которых ванну следует принимать хотя бы дважды в неделю. Итак, для ванны вам следует промыть пятьдесят граммов листьев винограда и поместить их в ванну. Температура воды должна равняться тридцати шести градусам. Общая продолжительность ванны пятнадцать минут.

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