Медики рассказали, как эффективно избавиться от лишнего веса

Избавление от излишнего веса - одна из главных задач, которые многие люди ставят перед собой с наступлением Нового года. Специалисты из Центра онкологических исследований имени Фреда Хатчинсона /г.Сиэтл, штат Вашингтон/ предлагают в этой связи ряд рекомендаций, которые, по их мнению, могут оказаться полезными для страждущих похудеть. Материал об этом опубликован в медицинском журнале "Медикл ньюс тудей".

Во-первых, рекомендуется как можно больше двигаться, поскольку физическая нагрузка - это залог успешных усилий по снижению веса. Специалисты советуют побольше гулять на свежем воздухе, заниматься физическими упражнениями и даже танцевать под приятную музыку. На всю эту деятельность необходимо тратить от 30 до 60 минут в день. Можно разбить это время на 10-минутные или 15-минутные занятия.

Во-вторых, эксперты советуют вести "журнал еды", в который нужно записывать все, что человек ел и пил за день. После анализа рациона станет ясно, от какой еды идет перебор калорий и следовательно - увеличение веса.

В-третьих, нужно ставить реалистичные цели, а не пытаться изо все сил быстро и сильно похудеть, что может только навредить организму. Как отметила д-р Кэтлин Мейсон из Центра Хатчинсона, "многие совершают большую ошибку, пытаясь сбросить слишком много веса за короткое время лишь для того, чтобы потом быстро его набрать". Для достижения долгосрочных результатов, отметила она, нужно ставить цель добиваться медленного и постепенного похудения - от силы на 500 грамм в неделю.

В-четвертых, предлагается ставить и мелкие конкретные цели. Например, есть овощи четыре раза в день, гулять 15 минут во время ланча или выпивать шесть стаканов воды в день. "Легче включить такие здоровые проявления в свое обычное поведение, чем постоянно приказывать себе: не делай это, не ешь то", - объяснила д-р Мейсон.

В-пятых, нельзя позволять, чтобы какие-то промахи и ошибки пустили под откос уже предпринятые усилия. Для этого эксперты рекомендуют применять определенную стратегию, чтобы в дальнейшем избежать проблем. К примеру, чтобы избавиться от искушения купить торт в кондитерской лавке, эксперты советуют подумать о том, что горсть орехов и кусочек сыра являются не менее вкусной, а главное - более здоровой едой.

И, наконец, рекомендуется практиковать занятия йогой. О пользе йоги известно всем. Однако эксперты из Центра Хатчинсона заметили, что людям, занимающимся йогой, свойственна умеренность и разборчивость в еде, благодаря чему, они, как правило, не набирают вес, а у тучных людей происходит потеря веса. Поэтому, по мнению специалистов, добавление занятий йогой к обычной программе снижения веса сделает эту программу более эффективной.

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