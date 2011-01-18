За отказ от аборта хотят выплачивать пособия

Госдума РФ отклонила законопроект, предусматривающий выплату пособий за отказ от аборта, сообщает РИА Новости. Депутаты проголосовали против законодательной инициативы, исходившей от членов фракции ЛДПР, в том числе вице-спикера Госдумы Владимира Жириновского.

Авторы документа предлагали установить новый вид единовременного пособия в размере 100 тысяч рублей для женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности. После родов мать могла рассчитывать на пособие в случае передачи ребенка на попечение государства.

Разработчики законопроекта считают, материальное стимулирование беременных позволило бы не только увеличить численность населения РФ, но и сохранить здоровье женщин репродуктивного возраста. По их оценкам, благодаря финансовой поддержке государства число от абортов отказались бы до 10 процентов женщин.

Согласно заключению думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, представленный на рассмотрение документ направлен на отказ от материнства. Специалисты комитета отметили, что общественные формы воспитания не смогут заменить ребенку семью.

medportal.ru