В Грузии свирепствует свиной грипп

В Грузии с начала этого года четыре человека умерли от свиного гриппа, трое из них - беременные женщины.

Как сообщили в Центре интенсивной медицины и контроля заболеваний, четвертой жертвой болезни стала 32-летняя женщина, которая скончалась в клинике города Кутаиси. Врачи отмечают, что пациентка слишком поздно обратилась к врачам, а потому недельное лечение не дало положительных результатов. Аналогичная ситуация была и с тремя предыдущими жертвами болезни.

В этой связи Министерство здравоохранения Грузии уже выступило с обращением к гражданам незамедлительно обращаться к врачам при первых симптомах опасного для жизни вируса.

Как сообщал ранее главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, пандемический штамм гриппа набирает обороты в России и Европе: все больше людей подхватывают так называемый "свиной грипп", из-за распространения которого в 2009 г. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную эпидемию. По его словам, в России наблюдается рост числа заболеваний за прошедшую неделю в восьми регионах: Чувашии, Белгородской, Московской, Кировской, Тюменской, Кемеровской, Томской областях и Ненецком автономном округе. Наиболее сложная ситуация складывается в Томской области, где "отмечается повышенная циркуляция гриппа A/H1N1/2009, которая настораживает". При этом Г.Онищенко отметил, что в остальных регионах ситуация остается спокойной.

Вирус свиного гриппа считается потенциально опасным, поскольку ученые уверены в его способности мутировать и, таким образом, сводить на нет все усилия по поиску вакцины. Скептики заявляют, что объявленная опасность сильно завышена, а целью поднятого вокруг свиного гриппа переполоха было увеличение финансирования медицинских исследовательских центров.

news.open.by