Смех повышает шансы забеременеть

Израильские ученые обнаружили, что смех женщины после имплантации эмбриона значительно повышает шансы забеременеть при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО), пишет издание Daily Mail.

Исследователи из медицинского центра Асаф ха-Рофе в Црифине провели эксперимент на 219 женщинах, проходящих процедуру ЭКО. Половину из них непосредственно после переноса эмбриона в матку в течение 15 минут развлекал специально обученный клоун. Одетый в костюм повара, он показывал фокусы и шутил о приготовлении пищи.

У 36,4 процента пациенток, которых смешил клоун, ЭКО привело к беременности. Среди остальных этот показатель составил лишь 20,2 процента. После введения поправок на такие факторы как возраст, тип бесплодия и число перенесенных эмбрионов оказалось, что смех после процедуры повысил вероятность беременности более чем вдвое.

Руководитель исследования Шевах Фридлер рассказал, что он решил провести подобный эксперимент, когда ознакомился с публикациями о потенциальном антистрессорном воздействии смеха – бесплодие и прохождение ЭКО являются стрессом для любой женщины.

Фридлер подчеркнул, что конкретный механизм влияния смеха на успех ЭКО остается невыясненным. Однако он посоветовал другим клиникам искусственного оплодотворения опробовать свою разработку, поскольку выступление клоуна является одной из наиболее безопасных процедур.

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