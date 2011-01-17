В Италии созданы таблетки от женских измен

Итальянские ученые изобрели препарат, который позволит мужчинам контролировать сексуальное поведение своих жен и подруг. Иными словами разработка специалистов из научного института во Флоренции способна предотвратить женскую измену, пишут итальянские СМИ.

Как рассказал руководитель работы Джузеппе Район, этот препарат действует только на женщин, а его принцип основан на гормональной коррекции. В сообщении уточняется, что часто причиной разводов становится измена жены, обусловленная сбоем в эндокринной и нервной системе.

Чтобы избежать этого, необходимо повысить тягу к брачным партнерам, а для этого нужно стабилизировать не только баланс гормонов в организме, но и сделать так, чтобы представительницы прекрасного пола имели сексуальные чувства только к своей второй половинке. Именно с этой целью итальянские специалисты изобрели таблетку, которая называется женская верность. В состав лекарства входит тестостерон и небольшое количество нейростимуляторов.

Эти нейростимуляторы начинают влиять на женское возбуждение при контакте с мужчинами. Механизм работы препарата очень прост. Дело в том, что в сексуальных отношениях складывается определенный уровень веществ, производимый на конкретного партнера. Эта таблетка и позволяет контролировать этот уровень с помощью комбинации гормонов и нервных процессов.

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