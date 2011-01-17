Медики - против бокса

Немецкие врачи провели глобальное исследование, посвященное изучению влияния бокса на здоровье спортсменов. В результате выяснилось, что этот вид спорта провоцирует психоневрологические проблемы и даже слабоумие.

Ханс Форстл со своими коллегами из Технического университета Мюнхена задались целью изучить, какие острые и отстроченные осложнения могут постичь боксеров на протяжении спортивной карьеры.

В ходе работы были проанализированы десятки крупнейших исследований здоровья боксеров в течение последних десяти лет. Итоги изыскания авторы опубликовали в Немецком международном медицинском журнале (Deutsches Arzteblatt International). Как оказалось, более 20% боксеров проходят лечение в Германии по поводу психоневрологических проблем.

www.med2.ru