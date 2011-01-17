Курага спасет от отёчности ног

Отёк - это скопление избыточного количества жидкости в тканях. Причины, по которым отекают ноги, могут быть самыми разными...

Зимой у меня всегда отекают ноги. От этой напасти спасаюсь курагой - заливаю 50 г сухофруктов стаканом кипятка, настаиваю 3-4 часа, процеживаю и принимаю по полстакана 2 раза в день. Помогает отменно!

Б. Долгих, Казань

Комментирует Вера Кукарцева, врач-терапевт высшей категории:

- Курага обладает мочегонным действием и поэтому используется при многих заболеваниях, сопровождающихся отёками, - обычно это болезни почек, печени и сердечно-сосудистой системы. Зимой компот из кураги особенно полезен. Ведь высушенный абрикос - кладезь калия, каротина, фосфора, кальция, железа, витамина В5, а содержащиеся в кураге пектины нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Однако отёки часто - признак серьёзного заболевания, важно выяснить их причину и пройти соответcтвующий курс лечения.

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