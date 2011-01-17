Рекордные морозы в Эстонии

Рекордные морозы зафиксированы в воскресенье на юго-востоке Эстонии, где температура понизилась до 26,3 градусов мороза.

Как передает РИА Новости со ссылкой на эстонское телевидение, температурный рекорд , как и прошлой зимой, был установлен в городе Йыгева.

В январе 2010 года там была зафиксирована температура 32,4 градуса ниже нуля. Абсолютный температурный рекорд принадлежит все тому же городу Йыгева, где 17 января 1940 года термометр показал температуру минус 43,5 градуса мороза.