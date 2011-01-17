Почему пирсинг очень опасен для здоровья

Пирсинг языка многократно увеличивает риск развития инфекции в ротовой полости, считают ученые из университета в Инсбруке, Австрия. К тому же они выяснили, что украшения из нержавейки гораздо опаснее, чем титановые или пластмассовые.

Исследователи под руководством доктора Инес Капферер предложили 68 женщинам и 12 мужчинам с проколотым языком вставить стерильные украшения из четырех разных материалов: нержавеющей стали, титана и двух видов пластика – политетрафторэтилена и полипропилена. Когда через две недели украшения сняли и на них измерили концентрацию бактерий, исследователи обнаружили, что больше всего вредных микроорганизмов на стальных.

Среди того, что нашлось на их поверхностях, оказались стафилококки, стрептококки и псевдомонады – бактерии, вызывающие инфекции полости рта и расстройства пищеварения. Ученые считают, что на поверхности стали легче образуется «биопленка», в которой происходит интенсивный рост бактерий.

По мнению доктора Капферер, любителям пирсинга стоит избегать не только стальных украшений, но и титановых – и из-за риска инфицирования, и из-за возможности травмировать зубы и десны.

newsland.ru