Девять заповедей, продлевающих жизнь
Любите и будьте любимыми...
Международная группа врачей, психологов и диетологов, занимающаяся вопросами геронтологии, определила девять основных пунктов, придерживаясь которых, можно прожить дольше. Причем полноценным человеком, а не в состоянии старческого слабоумия.
Первая: не объедайтесь.
Вторая: рацион питания должен соответствовать вашему возрасту.
Третья: любите и будьте любимыми, регулярно занимайтесь сексом.
Четвертая: всегда имейте свою точку зрения.
Пятая: больше двигайтесь и занимайтесь спортом.
Шестая: спите в прохладной комнате.
Седьмая: время от времени балуйте себя и позволяйте съесть что-нибудь не совсем полезное.
Восьмая: не накапливайте в душе негатив, давайте выход отрицательной энергии, иначе это может привести к онкологическим заболеваниям.
И, наконец, девятая: тренируйте мозг, заставляя его работать.