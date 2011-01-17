Девять заповедей, продлевающих жизнь

Международная группа врачей, психологов и диетологов, занимающаяся вопросами геронтологии, определила девять основных пунктов, придерживаясь которых, можно прожить дольше. Причем полноценным человеком, а не в состоянии старческого слабоумия.

Первая: не объедайтесь.

Вторая: рацион питания должен соответствовать вашему возрасту.

Третья: любите и будьте любимыми, регулярно занимайтесь сексом.

Четвертая: всегда имейте свою точку зрения.

Пятая: больше двигайтесь и занимайтесь спортом.

Шестая: спите в прохладной комнате.

Седьмая: время от времени балуйте себя и позволяйте съесть что-нибудь не совсем полезное.

Восьмая: не накапливайте в душе негатив, давайте выход отрицательной энергии, иначе это может привести к онкологическим заболеваниям.

И, наконец, девятая: тренируйте мозг, заставляя его работать.

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