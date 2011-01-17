При панике в ночном клубе насмерть задавили трех женщин

В ночном клубе венгерской столицы Будапешта в давке погибли три женщины. Полиция уже арестовала пятерых человек, включая организаторов вечеринки, на которой произошел трагический инцидент, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Как говорят представители местной полиции, обстоятельства при которых погибли трое посетителей клуба West-Balkan, расположенного в центре города, пока не выяснены. Предположительно, толпу людей, находившую в клубе, охватила паника, что и привело к смертельной давке.

Выяснилось, что дискотека проводилась с нарушениями. В частности, трехэтажный клуб был значительно переполнен: вместо положенных 300 человек в клубе находились более 2,5 тыс. человек.

Как сообщила на своем сайте компания-организатор дискотеки - Night Noise Life, всего на вечеринку был продан 2 тыс. 881 билет. Однако, по заявлению министра внутренних дел страны Шандора Пинтера, эта цифра почти вдвое больше.