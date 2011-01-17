Вместо пластических операций - физкультура

Если в кризисе есть положительные стороны, то одна из них - стимул к занятиям физкультурой. С началом экономических трудностей в Португалии упал интерес к пластическим операциям и возросло количество тех, кто пытается исправить фигуру с помощью физических упражнений.

Как отметил консультант нескольких лиссабонских клиник Фернанду Эшпошту, за последние годы число пациентов, решающихся на пластические операции, сократилось на 40-50 процентов. По его словам, многие женщины, узнав на предварительной беседе цены, обещают подумать и посоветоваться с мужем, но больше не приходят. "На этом контакты заканчиваются", - констатировал специалист.

По словам пластического хирурга Мануэла Мартиньша, он также заметил снижение спроса на операции подобного типа как среди женщин, так и среди мужчин. Относительно полового состава пациентов он пояснил, что в Португалии 80 процентов желающих улучшить фигуру с помощью скальпеля и шприца составляют женщины. Несмотря на явное преобладание прекрасного пола, его доля снижается, добавил он. "Лет двадцать назад мужчин почти не было вовсе", - сказал Мартиньш.

Но снижение спроса на услуги пластических хирургов не означает, что люди перестали стремиться замедлить ход биологических часов, заверили специалисты. "По моим наблюдениям, с каждым годом все большее количество португальцев ощущает необходимость выглядеть хорошо, - отметил он. - Просто в кризисных условиях это проявляется по-другому. Многие вынуждены останавливаться на экономных способах поддержания формы. Наряду с бегом трусцой и самостоятельными занятиями люди ищут всевозможные относительно недорогие курсы аэробики, йоги, восстановительных упражнений для тех, кому за 40".

Что касается пластических операций, то самой популярной остается увеличение груди с помощью силиконовых имплантов. "Чаще всего это жаждут сделать девушки от 18 до 25 лет", - сказал Мануэл Мартиньш. Новая грудь обходится в 4-7 тыс евро. На втором месте - липосакция, особенно живота и бедер. Она стоит от 2 до 8 тыс евро.

ami-tass.ru