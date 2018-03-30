Чем полезно купание в проруби, или Крещенский экстрим

19 января православные и грекокатолические христиане празднуют Крещение. Рано утром в это день принято святить воду. Считается, что на Крещение она приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Также с этим днем связана еще одна традиция: в старину, накануне Йордана, во льду вырубали большой крест и устанавливали его вертикально рядом с лункой. Ледяной крест украшали и обливали свекольным квасом, от чего он становился красным, а в лунке окунались все желающие. Эта традиция сохранилась до наших дней. Тот, кто отважился на это, верит, что целебная крещенская вода даст ему здоровья на целый год. Находятся смельчаки, которые даже в сильный мороз прыгают в ледяную воду. Мы расскажем о том, как не надо вести себя, если вы решились на этот подвиг.

10 АНТИСОВЕТОВ МОРЖАМ-НОВИЧКАМ

Никакой подготовки

Крещение бывает раз в год, и ничего страшного не произойдет, если вы нырнете безо всякой подготовки. Только настоящие зануды растираются предварительно снегом и обливаются холодной водой в душе. Зато они получают от купания в проруби наслаждение, а не воспаление.

Оденьтесь погламурнее

Никакой шапки, побольше пуговиц и застежек — пусть все увидят, какой у вас хороший вкус. А пока вы будете натягивать и застегивать всю эту красоту — обязательно промерзнете до нитки.

Идите нырять голодным

Хотя принятая вами пища пойдет на обогрев тела и даст энергию перенести холодовой стресс, но зачем тратить лишнее время на питание?

Приходите в одиночку

Тогда никто не сможет подать вам полотенце и вызвать «скорую», если вам вдруг станет плохо.

Выпейте аперитив

Алкоголь поспособствует быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце, а значит, пневмония и другие воспаления не за горами.

Сразу в воду

Нырнул-вынырнул и готово! А заодно и кровь стремительным потоком потечет к сердцу и мозгу, угрожая вам инфарктом и инсультом.

Не снимайте плавки

Зачем лишать окружающих возможности полюбоваться вашим купальником, который вы будете долго снимать на морозе и выкручивать, теряя драгоценные минуты.

Дольше сидите — больше оздоровитесь

Следуя такой логике, чем длиннее по времени воздействие святой воды, тем больше болезней вы сможете исцелить. Но достаточно 10 секунд — как раз успеете трижды окунуться, как положено по традиции. Если сидеть дольше, организм может не вынести переохлаждения.

Из воды — на лед

После проруби выскакивайте прямо на лед, ведь вы забыли принести с собой коврик. Только не стойте слишком долго — мокрые пятки быстро прилипают ко льду.

Вытираться некогда

И без того хватает хлопот — застегивать пуговицы и расчесывать на морозе волосы. Конечно, влажное тело под одеждой быстро замерзнет, и простуда вам гарантирована.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Алексей Ивахненко, врач-невролог, директор лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем:

«На самом деле ничего страшного для здоровья в таком ритуале нет. Если речь идет о кратковременном погружении. Тот стресс, который получает организм за достаточно короткий промежуток времени, не успевает причинить здоровью человека вред, скорее, наоборот. Резкое погружение в холодную воду является сильным стрессом (не только физическим, но и психическим), своеобразной встряской для всего организма. Происходит мощный выброс гормонов надпочечников. А, как известно, гормональная терапия считается одним из мощнейших средств в лечении многих заболеваний. При кратковременном погружении в холодную воду охлаждаются только наружные покровы, внутренние органы, тем более головной мозг, не успеют ощутить воздействие холода. А для повышения своей «морозоустойчивости» можно за полтора—два часа до плавания съесть столовую ложку рыбьего жира с ломтиком хорошо посоленного черного хлеба.

Но если сидеть в проруби до мурашек, ни к чему хорошему это не приведет, даже если человек абсолютно здоров. Кровь устремляется к сердцу и мозгу, стимулируя работу этих органов. Из-за спазма сосудов возникает риск инфаркта, инсульта, судорог и быстрого развития пневмонии. Кроме того, страдает репродуктивная функция, а также пищеварение. Также нужно помнить, что купание в проруби категорически противопоказано при холодовой аллергии, воспалительных гинекологических заболеваниях, туберкулезе, нарушенной функции почек, беременности, эпилепсии и заболеваниях сердца и сосудов».

Игорь Пашко, православный священник, протоиерей храма Введения во храм Пресвятой Богородицы:

«К сожалению, многие люди воспринимают купание в проруби на Крещение как священный ритуал. Но никакого отношения к вере или Богу это не имеет. Это давняя языческая традиция, облаченная в рамки Православия. С таким же успехом вы можете окунуться в прорубь в любой другой день и получить оздоровительный эффект по законам моржевания. Состав воды на Крещение не меняется. Меняются ее свойства, после освящения в храме. Вода соединяется с Божественной энергией и приобретает целебную силу. А окунуться можно, главное — правильный настрой. Ведь холодная вода — это сильный стресс для организма, если к нему еще добавить страх — организм заболевает. Ведь стресс и страх — однокоренные слова, которые имеют одинаковую энергетическую природу. Более того, омовение в крещенской воде не очищает от всех грехов «автоматически», с этой целью нужно сходить на исповедь и причастие. А вот освященная в храме вода действительно исцеляет. И объяснить этот феномен чуда физическими терминами нельзя. Эффект оздоровления происходит через веру, через коллективные молитвы. Такая вода хранится долго, и вы можете использовать ее тогда, когда болеете.

В храме на Крещение воду освящают дважды: в преддверии праздника — 18 января и 19-го числа. Первую порцию воды обычно используют для омовения помещений, животных, машин и т. д. Вторую используют для питья во здравие. И не стоит надрываться, унося из храма в этот день канистру на десяток—другой литров. Освященную воду можно добавить в простую чистую, и вся она будет так же полна благодати и так же не испортится. Поэтому достаточно взять небольшую бутылку — и воды хватит до следующего Крещения вам и вашим близким».

segodnya.ua