В Австралии снова ожидают наводнений

Ливневые дожди, приведшие к наводнениям в австралийском штате Квинсленд, теперь угрожают штату Виктория, расположенному в сотнях километров южнее.

Несколько тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома из-за подступающей воды, передает Би-Би-Си.

Как ожидается, в течение ближайших часов в городе Ичука вода достигнет рекордного уровня. По меньше мере 34 города уже ощутили на себе угрозу затопления, а два - Рочестер и Чарльтон - полностью отрезаны от большой земли.

За прошедшую неделю в штате Квинсленд в результате наводнения погибли 17 человек.