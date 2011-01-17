В Австралии снова ожидают наводнений
08:37, 17 января 2011Зарубежные новости
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Тысячи людей покидают дома
Ливневые дожди, приведшие к наводнениям в австралийском штате Квинсленд, теперь угрожают штату Виктория, расположенному в сотнях километров южнее.
Несколько тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома из-за подступающей воды, передает Би-Би-Си.
Как ожидается, в течение ближайших часов в городе Ичука вода достигнет рекордного уровня. По меньше мере 34 города уже ощутили на себе угрозу затопления, а два - Рочестер и Чарльтон - полностью отрезаны от большой земли.
За прошедшую неделю в штате Квинсленд в результате наводнения погибли 17 человек.
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