Многие обезболивающие провоцируют сердечный приступ

По мнению исследований, обезболивающие лекарства, вроде ибупрофена, у ряда людей увеличивают риск сердечных приступов и инсультов. К группе риска относятся пожилые люди с артритом, у которых наблюдаются проблемы с сердцем. В больших дозах лекарства вредны для организма человека.

Учеными из Швейцарии было проведено исследование, в котором принимали участие 116429 пациентов, с целью оценки сердечно-сосудистых рисков, которые связаны со всеми нестероидными противовоспалительными препаратами. По проведенным результатам выяснилось, что ибупрофен повышает риск инсульта в три раза.

При употреблении диклофенака и эторикоксиба вероятность смерти увеличивается в четыре раза в результате сердечного приступа. Учеными было исследовано семь препаратов, из которых напроксен оказался менее вреден, однако этот препарат может вызвать раздражение желудка, при этом необходимо будет назначение нового препарата с противодействующим эффектом. По словам ученых, при употреблении аспирина в больших дозах значительно возрастает риск развития инфаркта и инсульта.

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