От краски для волос можно заболеть раком

Использование химических составов красок для окрашивания волос увеличивает риск возникновения рака крови, утверждают американские онкологи.

Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие более 4 тысяч пациентов с лимфомой и около 6 тысяч здоровых людей. Из всех испытуемых как минимум раз в жизни волосы окрашивали химической краской для волос 75% женщин и 10% мужчин.

Специалисты установили, что краски для волос повышали риск раковых образований крови на 30%, включая хроническую лимфоцитарную лейкемию и фолликулярную лимфому. Исследователи заметили, что риск опасного заболевания был ниже среди тех, кто применял краски с темным цветом.

Эксперты полагают, что состав красок повреждает лимфатическую ткань и лимфатические узлы, в которых происходит бесконтрольное накопление клеток опухоли.

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