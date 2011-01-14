Салом - по гриппу и простуде

В то время когда в Киеве фиксируются случаи заболевания свиным гриппом, а официальные лица угрожают второй волной гриппа, многие украинцы начинают поиски очередных средств защиты от заболеваний. Но не всегда традиционные средства оказываются эффективными, и потому приходит черед взять на вооружение достижения и народной медицины. В частности, в качестве профилактики использовать украинский «наркотик» - сало.

Ведь, несмотря на то что этот продукт имеет высокую калорийность (700 ккал/100 г), из-за которой от него отказываются многие женщины, сало очень полезно. Ведь именно оно способно выводить токсины из организма, улучшать обмен веществ. «А если его есть с зубчиком чеснока, который богат селеном, то можно и отлично иммунитет укрепить, - замечает Александр Кравченко, гастроэнтеролог. – А это будет совершенно не лишним сейчас, когда в овощах и фруктах сохранилось очень мало витаминов для поддержания сил в организме».

Главное, не переусердствовать с лечением. «Небольшого кусочка, весом 20-30 г, - замечает господин Кравченко. – Будет достаточно для ежедневного употребления».

segodnya.ua