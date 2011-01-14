Чем опасна соль для ванн

Американские эксперты из токсикологических центров Rocky Mountain Poison and Drug Center и American Association of Poison Control Centers объявили соль для ванн вне закона. По их мнению, данный продукт оказывает крайне негативное воздействие на здоровье человека, сообщает АМИ-ТАСС.

Озабоченность врачей вызвана побочными эффектами, возникающими вследствие купания с такой солью. В их число входят повышение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений, возбуждение, галлюцинации, даже паранойя и потеря памяти.

Также есть информация, согласно которой соль для ванн использовалась в качестве замены кокаина и для экспериментов с наркотиками. В итоге данный продукт вызывал сильнейшую тягу сродни эффекту от употребления метамфетамина. Все дело в том, что соль содержит вещество methylenedioxypyrovalerone или MPDV - химикат, не рекомендованный для медицинского применения в Соединенных Штатах.

К примеру, в штате Луизиана к концу декабря эксперты зафиксировали 85 случаев интоксикации этим веществом из-за соли для ванн, не смотря на то, что упаковка соли имеет предупреждение "не для потребления в пищу".

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