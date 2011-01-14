Зеркало может измерять температуру человека

Японский электротехнический концерн "Эн-и-си" /NEC/ разработал бесконтактный термометр в виде обычного настольного зеркала.

Для того, чтобы измерить температуру с помощью нового градусника, достаточно просто посмотреть в зеркало, не прикасаясь к нему. Спустя несколько секунд на его поверхности высветится результат. Если температура окажется слишком высокой, то градусник-зеркало подаст тревожный звуковой сигнал.

По словам разработчиков, созданный ими термометр можно эффективно использовать для быстрой проверки состояния здоровья человека в любом общественном месте, что особенно полезно, в частности, во время эпидемий гриппа. В NEC планируют в ближайший год продать более 5 тыс подобных градусников, который выпускаются в двух вариантах и стоят от 98 до 120 тыс иен /примерно от 1,2 до 1,4 тыс долларов США/.

medkarta.com