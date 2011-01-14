В детском питании опять выявили смертельный меламин

Cтало известно из китайских источников о том, что полиция арестовала 96 человек, использовавших сухое молоко, насыщенное ядовитым меламином, для производства молочных продуктов. Изъято 2132 тонны порошка. Напомним, именно меламин убил, по меньшей мере, восемь и отправил на больничную койку 300000 детей в 2008 году.

Меламин применяют в производстве пластмасс, клеев, лаков, красителей. Отравление меламином может провоцировать появление экземы, влиять на состояние верхних дыхательных путей, почек (камни), печени и селезенки. А длительное потребление пищи, содержащей меламин, способно привести к непредсказуемым последствиям. Меламин добавляют в молочные продукты, чтобы уровень белка казался выше.

Стоит отметить, что в прошлом июле проверяющие организации обнаружили в северо-западных провинциях Ганьсу и Цинхай сухое молоко, концентрация меламина в котором превышала норму в 500 раз.

Несмотря на то, что 191 чиновник понес наказание, а 26 были уволены, независимые эксперты заявляют: в Китае до сих пор имеются большие проблемы с контролем пищевых продуктов. К примеру, в ноябре 2009 года Китай казнил двоих за участие в распространении меламиновой продукции, одновременно с этим посадив в тюрьму мужчину, организовавшего Интернет портал для родителей пострадавших детей.

newsland.ru