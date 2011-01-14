Люди, которые регулярно едят морковь, более привлекательны

Кожа людей, которые регулярно едят сливы и морковь, приобретает золотистый оттенок и благодаря этому они становятся более привлекательными для окружающих. К такому выводу пришли ученые из университетов Сент-Эдрюс и Бристольского, результаты исследований которых обнародовала газета "Дейли телеграф".

Изменению тона кожи, как выяснили специалисты, исследовавшие более 50 добровольцев, способствуют прежде всего содержащиеся в овощах и фруктах желтые пигменты - каротиноиды. Причем, изменение оттенка кожи можно заметить уже через два месяца регулярного употребления в пищу слив и моркови, утверждают эксперты.

По мнению одного из участников исследования Йана Стивенса, это открытие "может побудить людей перейти к более здоровому образу питания и жизни".

ami-tass.ru