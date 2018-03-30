Неврозы у детей формируют родители

О симптомах невротических состояний, нужно ли их лечить рассказывает психолог Алина Шишок. Стать жертвой невроза может почти каждый человек. Психологи временами шутят, что всех людей можно разделить на невротиков и психопатов. Генетическая склонность к этому заболеванию все же существует, однако нельзя передать в наследство невроз в целом.

Если ребенок имеет тревожную акцентуацию характера, унаследованную от родителей, и, кроме того, растет в тревожных условиях, все время видит перепуганную мать, шансов заболеть неврозом у него значительно больше, чем у ребенка спокойной мамы, которая дает своему чаду ощущения защищенности. Очень быстро ребенок перепуганных родителей унаследует тревожное восприятие действительности.

Стоит отметить, что все болезненные зависимости - алкогольная, наркотическая, игровая, имеют невротичную природу.

Невроз можно сравнить с коротким замыканием в электрической сети - резким ударом, который выводит из строя всю систему. Подобный неожиданный удар в случае невроза чувствует мозг человека.

Существует огромное количество разновидностей этого заболевания. Перечислять их не стоит - ведь даже специалистам временами приходится обращаться к словарю, чтобы определить точную природу конкретного невроза.

Однако стоит различать неврозоподобные состояния и собственно невроз. Яркий пример неврозоподобного состояния - прежде чем выйти из дома, человек чувствует неотложную потребность несколько раз проверить, перекрыт ли газ. Причем, он помнит, что уже делала это, однако, даже надев обувь и одежду, опять возвращается на кухню, чтобы еще раз глянуть на газ. То есть развивается невроз навязчивых состояний, чрезвычайно распространенный в настоящее время. Такая личность является здоровой психически, однако в ее жизни появляются навязчивые идеи, которые мешают.

Проявлениями неврозоподобного состояния также являются навязчивые мелодии, которые вертятся в голове, слова, числа. С подобным состоянием человек по большей части может справиться самостоятельно, однако стоит задуматься - почему именно эта мелодия, а не иная? Иногда - это способ избежать определенных неприятных мыслей или, напротив, способ заполнить внутреннюю пустоту. Единственная рекомендация, которую можно дать, - обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы определить источник неврозоподобного состояния. Только так можно решить проблему окончательно.

Перерастает в настоящий невроз неврозоподобное состояние постепенно. Заострить протекание болезни могут негативные явления в жизни - переутомление, недосыпание, стресс и тому подобное. И тогда человек вдруг начинает наблюдать за собой неожиданное притяжение к навязчивым, временами просто неразумным действиям. Классическое проявление невроза - когда человек начинает мыть руки 50-60 раз в сутки, от чего у него развиваются кожные заболевания, нейродермит и тому подобное. Однако самостоятельно остановиться в своей борьбе за чистоту человек уже не способен.

Другие жертвы невроза не могут час-полтора выйти из дома, потому что проверяют многократно, перекрыли ли газ, воду, закрыли окна, выключен ли утюг, замкнуты ли все замки. Кое-кто возвращается из аэродрома или даже из кругосветного путешествия, потому что донимает мысль - все ли дома в порядке?

Если не начать лечения на этой стадии, заболевание может перерасти в масштабную психическую патологию. Каждый человек временами чувствует немотивированную тревожность - мы вообще живем в эпоху невроза. Высокая динамика жизни постоянно принуждает находиться в состоянии натянутой струны, а для человека - это не естественно. Большинство наших соотечественников не имеют возможности посвятить хотя бы час-полтора в сутки просто размышлениям и переосмыслению бытия, а это, кстати, - необходимое условие нормального существования. Сознание современного человека перегружено информацией. Особенно много невротизованых лиц среди жителей больших городов, мегаполисов. Еще в ХVІ-ХVІІ в. почти не было упоминаний о распространении невроза. В настоящее время - это одно из самых распространенных психических отклонений. В целом это заболевание свидетельствует, что стоит остановиться и что-то изменить в своей жизни.

Панические атаки могут быть еще одной фазой развития невроза. Это чрезвычайно неприятное состояние, которое сопровождается физиологичными проявлениями - повышенным сердцебиением, обильным потовыделением, чрезвычайной бледностью или, напротив, покраснением лица. Человек внезапно чувствует страшную панику и испуг. Причем никакие доказательства здравого смысла к нему не доходят. Стоит отметить, что панические атаки могут влечься не только неврозом, но и другими психическими расстройствами. Изобретение мобильного телефона значительно облегчило жизнь. Особенно, людям, склонным к паническим атакам, потому что теперь в любую минуту можно связаться с врачом. В лечении невроза часто применяют медицинские препараты. Непременным условием преодоления невроза и панических атак является психотерапия.