Шесть главных признаков пивного алкоголизма

Порог и скорость возникновения и прогресса алкогольной болезни у разных людей зависят преимущественно от обмена веществ. Очевидно, что риск растет при условии раннего начала алкоголизации (в подростковом возрасте) при систематическом употреблении пива и превышении его разовой дозы свыше 1 литра.

Когда же человек переступает невидимую границу? Приведен далеко не полный перечень признаков алкоголизма. Однако, если присутствует хотя бы один из них, это должно быть сигналом к тому, что необходимо пересмотреть свое отношение к употреблению алкогольных напитков и обратиться за консультацией к наркологу:

1. Человек не в состоянии или часто не может остановиться на небольшой дозе спиртного.

2. Употребляет намного больше спиртного, чем раньше, но эффект от этого такой же.

3. Возникают провалы в памяти на период опьянения.

4. Человек начинает употреблять спиртные напитки на работе, за рулем, в общественных местах, со случайными знакомыми, в одиночестве.

5. Человек чувствует желание выпить пива на следующий день после его употребления (утром, днем или даже вечером).

6. Неудачные попытки уменьшить частоту и дозу.

Следовательно, как видим, "безвредность" пива обманчива. А агрессивная реклама этого напитка может повлечь вспышку новой формы алкоголизма среди молодежи, который будет иметь тяжелые медицинские и социальные последствия. В некоторых странах такая реклама вообще запрещена.

В развитых странах Запада становится немодным пить пиво, ведь в условиях современных технологий даже небольшие дозы алкоголя могут привести к ошибке, которая обойдется в тысяче долларов. Потому пивные компании вынуждены искать новые рынки сбыта своей продукции. Там, где не осознают, что пиво так же опасно для человека, как и любой другой спиртной напиток.