Почему мы выглядим плохо по утрам?

Итак, что происходит с кожей утром? Почему по утрам вы выглядите плохо? И чем вам может помочь баночка с хорошим дневным кремом?

1.За ночь верхние слои кожи теряют влагу и обезвоживаются. Из-за этого на лице четче проступают морщинки.

2.Если вы спите на животе или ворочаетесь, то морщинок по утрам больше. В первом случае лицо за ночь отекает, во втором — трется о подушку.

3.Средние и нижние слои кожи ночью перенасыщены влагой из-за длительного пребывания в горизонтальном положении. Поэтому веки выглядят припухшими, под глазами — мешки, щеки кажутся одутловатыми, овал лица теряет четкость.

4.Стремясь привести внешность в порядок, организм уменьшает приток крови: сужает подкожные сосуды. В результате вы выглядите более бледной, чем в другое время суток, и рискуете переборщить с декоративной косметикой. Ее лучше наносить через час после сна.

5.На бледном фоне четче выделяются прыщики, поэтому создается впечатление, что они вскочили за ночь. На самом деле шансы у прыщика одинаковы в любое время суток, но утром мы более пристрастны к своему отражению в зеркале и тщательно рассматриваем лицо.

Что делать?

1.Воспользоваться дневным кремом как можно скорее — тогда бледность, отечность и прочие косметические недостатки, обусловленные утренними особенностями кожи, пройдут быстрее.

2.Крем наносить надо до полудня, позже он уже неэффективен. Утром кожа наиболее восприимчива к косметическим процедурам и прекрасно откликается на воздействие компонентов дневного средства для ухода за ней. И утром крем нормализует секрецию сальных желез. Она повышается в промежутке между 10 и 12 часами, из-за чего лицо начинает блестеть.

3.Дневной крем должен быть с SPF-фактором и специальными биопротекторами типа мексорила (защищает волокна коллагена и эластина от распада), пчелиного воска и растительных керамидов, чтобы кожа на весь день имела защиту от солнечных лучей, табачного дыма, ветра, дождя, пыли, выхлопных газов и т. д.

4.Ухаживая за кожей, важно не отклоняться от режима, иначе это не лучшим образом отразится на вашей красоте!

5.Применяйте дневной и ночной крем одной линии: они будут идеально дополнять друг друга, максимизируя эффект. И никогда не путайте баночки с дневным и ночным кремом! У них принципиально разный состав активных компонентов и текстура. Дневной крем должен увлажнять и защищать кожу, а задача средства, которым вы пользуетесь вечером, — питать и восстанавливать наружные покровы.

lady.mail.ru