В Австралии жертвами наводнения стали 22 человека

В Австралии жертвами наводнения стали уже 22 человека, без вести пропавшими числятся еще около сотни.

Как передают Vesti.ru, по прогнозам синоптиков, сегодня наводнение достигнет своего пика. К удару стихии готовится Брисбен, где эвакуируют жителей города.

К тому же ученые заговорили о возможной экологической катастрофе: пресная вода из рек серьезно угрожает обитателям Большого Барьерного рифа.

К спасательной операции подключилась армия. Эвакуация идет и по всему штату Квинсленд. Тысячи человек размещены в специально созданных центрах Красного креста.

"Квинсленд страдает от самого страшного природного катаклизма в нашей истории и, похоже, в истории всей нации, - сказала глава правительства штата Квинсленд Анна БЛАЙ. - Глядя на все те разрушения, которые принесла с собой большая вода, три четверти штата - в руинах, мы понимаем, что они сравнимы по масштабам с послевоенными ".