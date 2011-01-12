Препараты с кальцием приводят к инфаркту

Один из самых влиятельных медицинских журналов в мире «БМЖ» (British Medical Journal) опубликовал большое исследование. Группа ученых из Новой Зеландии, Великобритании и США снова взвесила и «перелопатила» 11 больших исследований по предотвращению остеопороза с помощью препаратов кальция. Такой тип исследований в медицинской науке называется мета-анализом, и сегодня он весьма популярен. При умелом обращении это позволяет вытащить из старых работ что-нибудь новенькое и неожиданное. Так случилось и в этот раз, когда ученые обобщили наблюдения над почти 12 тысячами человек, проведенными ранее в рамках 11 разных исследований. Итог печальный: препараты с кальцием увеличивают риск инфарктов на 31%.

Почему этого не заметили ранее? В шести старых работах из 11, вошедших в этот мета-анализ, такая «инфарктная» тенденция наблюдалась, но не была статистически значимой. А когда все исследования объединили, тенденция превратилась в абсолютно достоверный факт: 31% — это очень существенно. Вывод ученых однозначен: применение препаратов кальция для защиты от остеопороза необходимо пересмотреть. А их коллеги идут даже дальше: они утверждают, что при остеопорозе не следует использовать не только препараты с одним кальцием, но и комплексные средства, содержащие еще и витамин D. Хотя последние в этот мета-анализ не входили, и поэтому, по строгим научным правилам, они пока вне подозрения.

aif.ua