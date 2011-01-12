Имбирный чай - для стройности

Рецепт №1

Взять корень имбиря длиной 4-4,5 см и 2 зубчика чеснока.

Имбирь очистить и порезать тонкими дольками. Добавить к имбирю зубчики чеснока целиком. Залить содержимое в термос двумя литрами кипятка и оставить настаиваться на полтора часа. Затем вынуть имбирь и чеснок и пить готовый чай в теплом или горячем виде 4-6 раз в день за полчаса до еды.

Напиток ускоряет обмен веществ, что способствует снижению массы тела (эффект внутренней грелки).

Имбирный напиток для похудения, принятый перед едой, способствует притуплению чувства голода, что препятствует перееданию.

Рецепт №2

Почистить корень имбиря и измельчить. Одну чайную ложку залить кипятком и дать настояться. Добавить чайную ложку меда и кусочек лимона.

Этот рецепт также хорош для ускорения обмена веществ. Замените этим чаем утреннюю чашку кофе и получите порцию пользы с самого утра.

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